Король Великобритании выразил обеспокоенность в связи с задержанием его брата

Король Великобритании Карл III выразил обеспокоенность в связи с задержанием его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Report, об этом сообщает Sky news со ссылкой на заявление Букингемского дворца со слов Карла III.

"Я с глубочайшей обеспокоенностью узнал новости об Эндрю Маунтбаттен-Виндзоре и подозрениях в неправомерном поведении на государственной службе. Далее следует полный, справедливый и надлежащий процесс расследования данного вопроса соответствующими органами. В этом, как я уже говорил, они пользуются нашей полной и искренней поддержкой и сотрудничеством. Закон должен восторжествовать. Поскольку этот процесс продолжается, было бы неуместно с моей стороны давать дальнейшие комментарии по этому вопросу"", - сказано в заявлении.