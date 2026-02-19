Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Король Великобритании выразил обеспокоенность в связи с задержанием его брата

    • 19 февраля, 2026
    • 16:32
    Король Великобритании выразил обеспокоенность в связи с задержанием его брата

    Король Великобритании Карл III выразил обеспокоенность в связи с задержанием его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky news со ссылкой на заявление Букингемского дворца со слов Карла III.

    "Я с глубочайшей обеспокоенностью узнал новости об Эндрю Маунтбаттен-Виндзоре и подозрениях в неправомерном поведении на государственной службе. Далее следует полный, справедливый и надлежащий процесс расследования данного вопроса соответствующими органами. В этом, как я уже говорил, они пользуются нашей полной и искренней поддержкой и сотрудничеством. Закон должен восторжествовать. Поскольку этот процесс продолжается, было бы неуместно с моей стороны давать дальнейшие комментарии по этому вопросу"", - сказано в заявлении.

