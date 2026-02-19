Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере культуры

В Ташкенте обсуждено текущее состояние и перспективы развития культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как сообщает Report, дискуссии состоялись в ходе встречи заместителя председателя Комитета Милли Меджлиса по культуре Гюнай Эфендиевой с первым заместителем министра культуры Узбекистана Баходиром Ахмедовым.

Отмечено, что братские отношения, основанные на взаимном доверии, между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым играют важную роль в укреплении стратегического партнерства двух стран.

Взаимные визиты глав государств и подписанные документы дают значительный импульс дальнейшему расширению и укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества на институциональном уровне.

На встрече также подчеркнута поддержка Узбекистана в восстановлении и реконструкции Карабаха, успешное проведение Дней культуры Узбекистана в Азербайджане и ряд других совместных мероприятий.