    Гросси считает, что шансы мирного решения ядерной проблемы Ирана на исходе

    • 19 февраля, 2026
    • 16:10
    • 19 февраля, 2026
• 16:10

    Наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке означает, что возможности добиться дипломатического решения проблемы иранской ядерной программы на исходе.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя прошедшие 16 февраля переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    "Времени немного, однако мы работаем над чем-то конкретным. МАГАТЭ предложило несколько вариантов решения проблемы", - сказал он.

    Он добавил, что заключение ядерного соглашения не будет возможным, пока специалисты МАГАТЭ вернутся на ядерные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе, которые Израиль и США атаковали в июне 2025 года.

    "Соглашения не может быть, если МАГАТЭ не сможет проверять его соблюдение (...) нам нужно предоставлять неопровержимые данные инспекций ", - сказал Гросси.

    В Женеве 17 февраля прошел второй раунд переговоров США и Ирана по ядерному соглашению. Обе стороны оценили итоги положительно. Но позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основные требования США до сих пор не выполнены.

    Американские СМИ передают, что военные США могут быть готовы к ударам по Ирану в скором времени, но Трамп такого решения еще не принял.

