Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане примут новый госстандарт халяльного туризма

    Бизнес
    • 19 февраля, 2026
    • 15:50
    В Азербайджане примут новый госстандарт халяльного туризма

    В Азербайджане разработаны проекты четырех новых государственных стандартов, касающихся приключенческого и халяльного туризма.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский институт стандартизации.

    Согласно информации, документы подготовлены в соответствии с планом деятельности Технического комитета на 2026 год и утверждены большинством голосов.

    Новые проекты стандартов направлены на укрепление нормативной базы в сфере организации халяль-туристических услуг, повышения качества сервиса и установления соответствующих требований.

    На заседании также прошли обсуждения относительно деятельности Технического комитета на предстоящий период.

    туризм халяльный туризм приключенческий туризм госстандарты по туризму
    Azərbaycanda halal turizmə aid yeni dövlət standartı qəbul olunacaq
    Azerbaijan drafts new state standards for halal tourism
    Ты - Король

    Последние новости

    15:50

    В Азербайджане примут новый госстандарт халяльного туризма

    Бизнес
    15:47
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере культуры

    Внешняя политика
    15:46

    В России обрушилась крыша автомобильного завода, есть пострадавшие

    Другие страны
    15:45

    В Турции школьный автобус упал в овраг, пострадали 9 человек

    В регионе
    15:44

    В Греции взяли под стражу владельца фабрики, где при взрыве погибли пять человек

    Другие страны
    15:40

    ЕК одобрила приобретение SOCAR итальянской Italiana Petroli

    Энергетика
    15:31

    Мари-Лин Сакилия: Тема колониального наследия сегодня уже не может быть игнорирована

    Внешняя политика
    15:25

    Баку и Токио обсудили перспективы экономического сотрудничества

    Бизнес
    15:22

    Премьер: Сербия рассчитывает на импульс для туризма от EXPO 2027

    Туризм
    Лента новостей