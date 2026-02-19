В Азербайджане примут новый госстандарт халяльного туризма
Бизнес
- 19 февраля, 2026
- 15:50
В Азербайджане разработаны проекты четырех новых государственных стандартов, касающихся приключенческого и халяльного туризма.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский институт стандартизации.
Согласно информации, документы подготовлены в соответствии с планом деятельности Технического комитета на 2026 год и утверждены большинством голосов.
Новые проекты стандартов направлены на укрепление нормативной базы в сфере организации халяль-туристических услуг, повышения качества сервиса и установления соответствующих требований.
На заседании также прошли обсуждения относительно деятельности Технического комитета на предстоящий период.
Последние новости
15:50
В Азербайджане примут новый госстандарт халяльного туризмаБизнес
15:47
Фото
Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере культурыВнешняя политика
15:46
В России обрушилась крыша автомобильного завода, есть пострадавшиеДругие страны
15:45
В Турции школьный автобус упал в овраг, пострадали 9 человекВ регионе
15:44
В Греции взяли под стражу владельца фабрики, где при взрыве погибли пять человекДругие страны
15:40
ЕК одобрила приобретение SOCAR итальянской Italiana PetroliЭнергетика
15:31
Мари-Лин Сакилия: Тема колониального наследия сегодня уже не может быть игнорированаВнешняя политика
15:25
Баку и Токио обсудили перспективы экономического сотрудничестваБизнес
15:22