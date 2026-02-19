В Азербайджане примут новый госстандарт халяльного туризма

В Азербайджане разработаны проекты четырех новых государственных стандартов, касающихся приключенческого и халяльного туризма.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский институт стандартизации.

Согласно информации, документы подготовлены в соответствии с планом деятельности Технического комитета на 2026 год и утверждены большинством голосов.

Новые проекты стандартов направлены на укрепление нормативной базы в сфере организации халяль-туристических услуг, повышения качества сервиса и установления соответствующих требований.

На заседании также прошли обсуждения относительно деятельности Технического комитета на предстоящий период.