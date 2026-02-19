Румыния выделит 50 млн евро для строительства моста на границе с Молдовой

Мост через Прут в зоне пограничного перехода "Леушены-Албица" на границе Румынии и Молдовы, полностью перестроят.

Как передает Report со ссылкой на Moldpres, правительство Румынии одобрило проект строительства на 257 млн румынских леев (около €50,4 млн), посчитав реконструкцию старого моста нерентабельной.

В правительстве Румынии сообщили, что строительство нового моста в зоне КПП "Леушены-Албица" станет одним из важнейших проектов модернизации трансграничной инфраструктуры. Спонсировать строительство планируют за счет европейских фондов и господдержки.

Новый мост будет четырехполосным, 420 м в длину. Он соединит молдовскую трассу М1 и румынскую DN 24B. Построить его планируется за 24 месяца.