    Румыния выделит 50 млн евро для строительства моста на границе с Молдовой

    • 19 февраля, 2026
    • 16:25
    Румыния выделит 50 млн евро для строительства моста на границе с Молдовой

    Мост через Прут в зоне пограничного перехода "Леушены-Албица" на границе Румынии и Молдовы, полностью перестроят.

    Как передает Report со ссылкой на Moldpres, правительство Румынии одобрило проект строительства на 257 млн румынских леев (около €50,4 млн), посчитав реконструкцию старого моста нерентабельной.

    В правительстве Румынии сообщили, что строительство нового моста в зоне КПП "Леушены-Албица" станет одним из важнейших проектов модернизации трансграничной инфраструктуры. Спонсировать строительство планируют за счет европейских фондов и господдержки.

    Новый мост будет четырехполосным, 420 м в длину. Он соединит молдовскую трассу М1 и румынскую DN 24B. Построить его планируется за 24 месяца.

