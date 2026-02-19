Венгрия может приостановить поставки электроэнергии и газа в Украину

Венгрия рассматривает возможность остановки поставок электроэнергии и газа в Украину после решения Киева прекратить транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

Как передает Report, об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, слова которого приводит госсекретарь по международным коммуникациям в офисе премьера Золтан Ковач в соцсети Х.

Гуйяш отметил, что на последнем заседании кабинета министров был поднят вопрос обеспечения энергетической безопасности Венгрии.

По словам главы канцелярии, для обеспечения стабильности поставок правительство освободило стратегические нефтяные резервы, которых хватит на три месяца: "Параллельно компания MOL заказала 500 тыс. тонн российской нефти с доставкой через Хорватию и Адриатический трубопровод. Хотя ранее возникали вопросы о пропускной способности трубопровода для снабжения обеих стран, министр заявил, что этот вопрос решаем".

"Министр также подтвердил, что в ответ на враждебные действия Украины экспорт дизельного топлива в страну был приостановлен. Кроме того, правительство рассматривает возможность приостановки поставок электроэнергии и природного газа, если Киев сохранит решение блокировать транзит нефти", - говорится в публикации.

Он добавил, что Венгрия координирует действия со Словакией, которая также страдает от прекращения поставок по нефтепроводу "Дружба".

Накануне словацкий премьер Роберт Фицо не исключил, что Братислава также прекратит поставки электроэнергии в Украину.