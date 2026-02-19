Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Венгрия может приостановить поставки электроэнергии и газа в Украину

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 16:25
    Венгрия может приостановить поставки электроэнергии и газа в Украину

    Венгрия рассматривает возможность остановки поставок электроэнергии и газа в Украину после решения Киева прекратить транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

    Как передает Report, об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, слова которого приводит госсекретарь по международным коммуникациям в офисе премьера Золтан Ковач в соцсети Х.

    Гуйяш отметил, что на последнем заседании кабинета министров был поднят вопрос обеспечения энергетической безопасности Венгрии.

    По словам главы канцелярии, для обеспечения стабильности поставок правительство освободило стратегические нефтяные резервы, которых хватит на три месяца: "Параллельно компания MOL заказала 500 тыс. тонн российской нефти с доставкой через Хорватию и Адриатический трубопровод. Хотя ранее возникали вопросы о пропускной способности трубопровода для снабжения обеих стран, министр заявил, что этот вопрос решаем".

    "Министр также подтвердил, что в ответ на враждебные действия Украины экспорт дизельного топлива в страну был приостановлен. Кроме того, правительство рассматривает возможность приостановки поставок электроэнергии и природного газа, если Киев сохранит решение блокировать транзит нефти", - говорится в публикации.

    Он добавил, что Венгрия координирует действия со Словакией, которая также страдает от прекращения поставок по нефтепроводу "Дружба".

    Накануне словацкий премьер Роберт Фицо не исключил, что Братислава также прекратит поставки электроэнергии в Украину.

    Венгрия Гергей Гуйяш Золтан Ковач Украина поставки электроэнергии поставки газа трубопровод «Дружба»
    Ты - Король

    Последние новости

    16:32

    Король Великобритании выразил обеспокоенность в связи с задержанием его брата

    Другие страны
    16:29

    Бахтияр Асланбейли удостоен почетной награды Великобритании

    Внешняя политика
    16:25

    Румыния выделит 50 млн евро для строительства моста на границе с Молдовой

    Другие страны
    16:25

    Венгрия может приостановить поставки электроэнергии и газа в Украину

    Другие страны
    16:17
    Фото

    В Исмаиллы прошла церемония прощания с шехидом I Карабахской войны Фарманом Фейзуллаевым

    Внутренняя политика
    16:10

    Гросси считает, что шансы мирного решения ядерной проблемы Ирана на исходе

    Другие страны
    16:07

    Агентство кино: Авторские права могут при необходимости передаваться без конкурса

    Kультурная политика
    15:50

    В Азербайджане примут новый госстандарт халяльного туризма

    Бизнес
    15:47
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере культуры

    Внешняя политика
    Лента новостей