    Kультурная политика
    • 19 февраля, 2026
    • 16:07
    Иногда государству требуется определенный контент в очень сжатые сроки, и в таких случаях, в соответствии с законодательством, авторские права на произведение могут быть переданы конкретному лицу или компании без проведения конкурса.

    Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов.

    По его словам, в подобных ситуациях исключительные права на использование произведения закрепляются за выбранной компанией или физическим лицом.

    Азизов пояснил, что недавно заключенный Агентством договор с частной компанией на производство исторического фильма относится именно к такой категории соглашений.

    "При создании любого контента в первую очередь оцениваются предыдущие проекты команды, ее профессиональный уровень, репутация и качество работы. Продюсирование - это, прежде всего, искусство формирования сильной команды. Этот фактор играет ключевую роль в выстраивании сотрудничества между Агентством кино и производственной компанией", - отметил он.

    Согласно заключенному договору, планируется создание исторического проекта, посвященного периоду до нашей эры - времени существования Скифского государства. По словам Азизова, данный этап истории был тщательно изучен, а при подготовке проекта проведены консультации с профильными специалистами.

    Полный текст интервью доступен по ссылке.

    Baş direktor: Dövlətə konkret məzmun lazım olduqda müsabiqədən kənar hansısa şirkətə sifariş verə bilər
    Агентство кино: Авторские права могут при необходимости передаваться без конкурса

