В Исмаиллы прошла церемония прощания с шехидом I Карабахской войны Фарманом Фейзуллаевым

В Исмаиллинском районе прошла церемония прощания с Ферманом Мухаммедом оглу Фейзуллаевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица Исмаиллинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Фарман Мухаммед оглу Фейзуллаев родился 20 апреля 1971 года в селе Истису Исмаиллинского района. 12 февраля 1994 года пропал без вести во время боев в Кяльбаджарском районе (Муровдагский хребет).

Ф.Фейзуллаев будет похоронен в родном селе.