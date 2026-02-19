Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Исмаиллы прошла церемония прощания с шехидом I Карабахской войны Фарманом Фейзуллаевым

    Внутренняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 16:17
    В Исмаиллы прошла церемония прощания с шехидом I Карабахской войны Фарманом Фейзуллаевым

    В Исмаиллинском районе прошла церемония прощания с Ферманом Мухаммедом оглу Фейзуллаевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица Исмаиллинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

    Отметим, что Фарман Мухаммед оглу Фейзуллаев родился 20 апреля 1971 года в селе Истису Исмаиллинского района. 12 февраля 1994 года пропал без вести во время боев в Кяльбаджарском районе (Муровдагский хребет).

    Ф.Фейзуллаев будет похоронен в родном селе.

