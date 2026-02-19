В Исмаиллы прошла церемония прощания с шехидом I Карабахской войны Фарманом Фейзуллаевым
Внутренняя политика
- 19 февраля, 2026
- 16:17
В Исмаиллинском районе прошла церемония прощания с Ферманом Мухаммедом оглу Фейзуллаевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица Исмаиллинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.
Отметим, что Фарман Мухаммед оглу Фейзуллаев родился 20 апреля 1971 года в селе Истису Исмаиллинского района. 12 февраля 1994 года пропал без вести во время боев в Кяльбаджарском районе (Муровдагский хребет).
Ф.Фейзуллаев будет похоронен в родном селе.
Последние новости
16:32
Король Великобритании выразил обеспокоенность в связи с задержанием его братаДругие страны
16:29
Бахтияр Асланбейли удостоен почетной награды ВеликобританииВнешняя политика
16:25
Румыния выделит 50 млн евро для строительства моста на границе с МолдовойДругие страны
16:25
Венгрия может приостановить поставки электроэнергии и газа в УкраинуДругие страны
16:17
Фото
В Исмаиллы прошла церемония прощания с шехидом I Карабахской войны Фарманом ФейзуллаевымВнутренняя политика
16:10
Гросси считает, что шансы мирного решения ядерной проблемы Ирана на исходеДругие страны
16:07
Агентство кино: Авторские права могут при необходимости передаваться без конкурсаKультурная политика
15:50
В Азербайджане примут новый госстандарт халяльного туризмаБизнес
15:47
Фото