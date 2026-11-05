İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Ağdamda futbol üzrə "Zəfər naminə-Birlik Kuboku" keçirilir

    Futbol
    • 05 noyabr, 2026
    • 16:59
    Ağdamda futbol üzrə Zəfər naminə-Birlik Kuboku keçirilir

    Ağdam rayonunda 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə futbol üzrə "Zəfər naminə-Birlik Kuboku" təşkil olunub.

    "Report"un Ağdama ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, dünən start götürən yarışda Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarını təmsil edən 8 komanda ("Ağdam", "Füzuli", "Xocavənd", "Mübariz", "İmarət", "Ağdam Təhsil", "Zəfər Bağları MMC" və "Agro-Lid MMC") iştirak edir.

    Matçlar Ağdam şəhərində yenidən inşa edilən 1 saylı tam orta məktəbin meydançasında keçirilir.

    Turnirin təşkilində əsas məqsəd Zəfər Gününün ruhuna uyğun olaraq birlik və həmrəyliyin təşviqi, müxtəlif müəssisə və təşkilatların əməkdaşları arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi, eləcə də sağlam həyat tərzinin təbliğidir.

    Ağdamda futbol üzrə Zəfər naminə-Birlik Kuboku keçirilir
    Ağdamda futbol üzrə Zəfər naminə-Birlik Kuboku keçirilir
    Ağdamda futbol üzrə Zəfər naminə-Birlik Kuboku keçirilir
    Ağdamda futbol üzrə Zəfər naminə-Birlik Kuboku keçirilir
    Ağdamda futbol üzrə Zəfər naminə-Birlik Kuboku keçirilir
    Ağdamda futbol üzrə Zəfər naminə-Birlik Kuboku keçirilir
    Ağdamda futbol üzrə Zəfər naminə-Birlik Kuboku keçirilir
    Ağdamda futbol üzrə Zəfər naminə-Birlik Kuboku keçirilir
    Ağdamda futbol üzrə Zəfər naminə-Birlik Kuboku keçirilir
    8 Noyabr - Zəfər Günü Ağdam Füzuli Xocavənd
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