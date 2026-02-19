KİV: Fransada vergidən yayınan minlərlə təsərrüfatçı aşkarlanıb
- 19 fevral, 2026
- 01:20
Fransada 1,3 milyon avrodan çox daşınmaz əmlaka sahib olan minlərlə ev təsərrüfatçısı 2024-cü ildə gəlir vergisi ödəməyib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Le Monde" qəzeti Fransanın İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyinin məlumatlarına istinadən xəbər verib.
Nazirlik senatorlara göndərilən hesabatlarda 18 800 belə təsərrüfatçının olduğunu bildirib. Vergi rezidenti olmayan və ya il ərzində vəfat edən vətəndaşlar istisna olmaqla, bu rəqəm 13 300 ailə təşkil edir.
"Ən varlı təsərrüfatçılar arasında gəlir vergisi ödəməyən minlərlə insan var. Bu yalnız daşınmaz əmlaka sahib olan ev təsərrüfatçılarını əhatə edir ki, bu da onları ən yüksək 0,5 % sırasına daxil edir. Əgər onların səhmləri kimi digər aktivlərini də daxil etsəydik, bu rəqəm özünü daha da göstərərdi", - Senatın (parlamentin yuxarı palatası) Maliyyə Komitəsinin sədri Klod Reynal bildirib.
Qəzet belə ssenarinin mümkünlüyünə dair bir neçə mümkün izaha istinad edir. Həmçinin bahalı əmlaka sahib olan şəxs xaricdə yaşayırsa və başqa ölkədə vergi ödəyirsə, oxşar ssenari də mümkündür.
Nəhayət, üçüncü seçim səhm yığımlarından dividendlər də daxil olmaqla vergidən azad gəlirin, eləcə də bəzi varlı ailələrin hətta vergi bəyannamələrində mənfi gəlir bildirməsinə imkan verən vergi güzəştləri və çıxılmaların mövcudluğunu əhatə edir.
"Varlıların vergiyə cəlb edilməsi qaçılmaz olaraq prezidentlik kampaniyasının mövzusuna çevriləcək. Bu məsələyə mövcud vəziyyətin dəqiq qiymətləndirilməsi və konkret təkliflərlə yanaşmaq ən yaxşısıdır", - K.Reynal bildirib.
Fransa Senatı və Milli Assambleyası (parlamentin aşağı palatası) keçmiş iqtisadiyyat və maliyyə naziri Erik Lombard yanvar ayında "Libration" qəzetinə minlərlə varlı vətəndaşın gəlir vergisi ödəmədiyini söylədikdən sonra nazirliyə sorğu göndərib. Deputatlar və senatorlar dövlət hesablarına cavabdeh nazir Ameli de Monşalenin təkziblərinə baxmayaraq, bir neçə həftə ərzində nazirlikdən bu iddiaların təsdiqini istəyiblər. Nəticədə, parlament üzvləri aldıqları məlumatların keçmiş nazirin iddialarını təsdiqlədiyinə inanıblar və indi təhlillərini tamamlamaq üçün əlavə məlumat toplamalı olacaqlar. Parlament üzvləri 2027-ci il büdcəsi ilə bağlı danışıqlar başlayanda, yaya qədər müvafiq hesabat hazırlamağı gözləyirlər.