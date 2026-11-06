İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    FHN-in strukturlarında Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2026
    • 18:59
    FHN-in strukturlarında Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurumlarında və regional mərkəzlərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tədbirlərdə 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılmış tarixi zəfərin hərbi-siyasi əhəmiyyətindən söz açılıb, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasında həlledici rol oynayan hərbi əməliyyatların gedişindən, Azərbaycan Ordusunun döyüş meydanında nümayiş etdirdiyi misilsiz qəhrəmanlıqdan və xalqımızın sarsılmaz milli həmrəyliyindən ətraflı bəhs olunub.

    Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi, rəşadətli ordunun misilsiz şücaəti və xalqın birliyi sayəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunub, 2023-cü ildə həyata keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində isə dövlət suverenliyimiz ölkəmizin bütün ərazilərində tam bərpa edilib. Vurğulanıb ki, 8 noyabr tarixi Azərbaycan xalqının iradəsinin, milli birliyinin və dövlətçilik əzminin təntənəsi kimi tarixə düşüb.

    Tədbirlər çərçivəsində Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının döyüş yolu, şəhidlərin göstərdiyi fədakarlıq və zəfərə aparan tarixi yol haqqında məlumat verilib, mövzuya həsr olunmuş filmlər nümayiş etdirilib.

    Bundan əlavə, nazirliyin strukturları tərəfindən Zəfər Gününə həsr olunmuş ağacəkmə aksiyaları keçirilib. Aksiyalarda müxtəlif növ ağaclar əkilib və onlara müvafiq aqrotexniki qulluq göstərilib.

    FHN-in strukturlarında Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
    FHN-in strukturlarında Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
    FHN-in strukturlarında Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
    FHN-in strukturlarında Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
    FHN-in strukturlarında Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
    FHN-in strukturlarında Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
    FHN-in strukturlarında Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
    FHN-in strukturlarında Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
    FHN-in strukturlarında Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
    Zəfərə Aparan Yol Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
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