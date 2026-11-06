Azərbaycanın atletika nümayəndələri Portuqaliyada keçirilən beynəlxalq konfransda iştirak edirlər
Komanda
- 06 noyabr, 2026
- 18:15
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan Atletika Federasiyasının (AAF) "Qaçış hər kəs üçün" Komitəsi sədrinin müavini Elşən Quliyev və Zəfər Qaçış Klubunun Media və İnkişaf şöbəsinin direktoru Nərmin Quliyeva noyabrın 6–8-də Portuqaliyanın Portu şəhərində keçirilən "European Running Business Conference" (ERBC 2026) tədbirində iştirak edirlər.
Bu barədə "Report"a AAF-dan məlumat verilib.
Konfransda müxtəlif ölkələrdən qaçış təşkilatçıları, federasiya nümayəndələri, atletika mütəxəssisləri və media təmsilçiləri bir araya gəliblər.
Tədbir çərçivəsində iştirakçılar təcrübə mübadiləsi aparır, yenilikləri müzakirə edir və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirirlər.
Son xəbərlər
08:04
Donald Tramp administrasiyasında kadr dəyişikliklərini istisna etmirDigər ölkələr
07:35
Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilibDigər ölkələr
07:08
Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıbDigər ölkələr
06:34
Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaqDigər ölkələr
05:58
ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildiribDigər ölkələr
05:13
Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıbXarici siyasət
04:49
"Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurubRegion
04:35
NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıbDigər ölkələr
04:11
Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıbDigər ölkələr