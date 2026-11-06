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    Azərbaycanın atletika nümayəndələri Portuqaliyada keçirilən beynəlxalq konfransda iştirak edirlər

    Komanda
    • 06 noyabr, 2026
    • 18:15
    Azərbaycanın atletika nümayəndələri Portuqaliyada keçirilən beynəlxalq konfransda iştirak edirlər

    Azərbaycan Atletika Federasiyasının (AAF) "Qaçış hər kəs üçün" Komitəsi sədrinin müavini Elşən Quliyev və Zəfər Qaçış Klubunun Media və İnkişaf şöbəsinin direktoru Nərmin Quliyeva noyabrın 6–8-də Portuqaliyanın Portu şəhərində keçirilən "European Running Business Conference" (ERBC 2026) tədbirində iştirak edirlər.

    Bu barədə "Report"a AAF-dan məlumat verilib.

    Konfransda müxtəlif ölkələrdən qaçış təşkilatçıları, federasiya nümayəndələri, atletika mütəxəssisləri və media təmsilçiləri bir araya gəliblər.

    Tədbir çərçivəsində iştirakçılar təcrübə mübadiləsi aparır, yenilikləri müzakirə edir və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirirlər.

    Azərbaycanın atletika nümayəndələri Portuqaliyada keçirilən beynəlxalq konfransda iştirak edirlər
    Azərbaycanın atletika nümayəndələri Portuqaliyada keçirilən beynəlxalq konfransda iştirak edirlər
    Azərbaycanın atletika nümayəndələri Portuqaliyada keçirilən beynəlxalq konfransda iştirak edirlər

    Azərbaycan Atletika Federasiyası
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