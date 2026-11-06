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    SEPAH Qeşm adası üzərində ABŞ-nin 16-cı PUA-sının məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2026
    • 18:48
    SEPAH Qeşm adası üzərində ABŞ-nin 16-cı PUA-sının məhv edildiyini açıqlayıb

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Qeşm adası üzərində ABŞ-nin növbəti "MQ-1" pilotsuz uçuş aparatının ələ keçirilərək məhv edildiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Bir neçə dəqiqə əvvəl ABŞ-nin 16-cı "MQ-1" pilotsuz uçuş aparatı Qeşm adası səmasında SEPAH-ın müasir hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən ələ keçirilərək məhv edilib", - bəyanatda deyilir.

    SEPAH-ın məlumatına görə, vurulan aparat ABŞ ordusunun "MQ-1" ailəsinə məxsus kəşfiyyat-zərbə pilotsuz uçuş aparatıdır.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Pilotsuz uçuş aparatı (PUA)
    КСИР заявил об уничтожении 16-го американского беспилотника над островом Кешм
    IRGC claims to have shot down 16th US drone over Qeshm island
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