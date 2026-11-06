КСИР заявил об уничтожении 16-го американского беспилотника над островом Кешм
Другие страны
- 06 ноября, 2026
- 18:28
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении очередного американского беспилотника MQ-1 над островом Кешм.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КСИР.
"Несколько минут назад 16-й американский беспилотник MQ-1 был перехвачен и уничтожен новой современной системой ПВО КСИР под управлением единой сети противовоздушной обороны страны в небе над островом Кешм", - говорится в заявлении.
По данным КСИР, сбитый аппарат является разведывательно-ударным беспилотником армии США семейства MQ-1.
SEPAH Qeşm adası üzərində ABŞ-nin 16-cı PUA-sının məhv edildiyini açıqlayıb
IRGC claims to have shot down 16th US drone over Qeshm island
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