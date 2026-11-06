КСИР заявил об уничтожении 16-го американского беспилотника над островом Кешм

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении очередного американского беспилотника MQ-1 над островом Кешм.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КСИР.

"Несколько минут назад 16-й американский беспилотник MQ-1 был перехвачен и уничтожен новой современной системой ПВО КСИР под управлением единой сети противовоздушной обороны страны в небе над островом Кешм", - говорится в заявлении.

По данным КСИР, сбитый аппарат является разведывательно-ударным беспилотником армии США семейства MQ-1.