СМИ: Во Франции нашли тысячи не платящих налоги домохозяйств

Тысячи домохозяйств во Франции, владеющих недвижимостью ценой свыше €1,3 млн, не платили подоходный налог в 2024 году.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Министерства экономики и финансов Франции, которые приводит газета Le Monde.

В отчетах, направленных сенаторам, министерство заявляет о наличии 18,8 тыс. таких домохозяйств. Без учета граждан, не являющихся налоговыми резидентами, или умерших в течение года, эта цифра составляет 13,3 тыс. домохозяйств.

"Среди самых богатых домохозяйств действительно есть тысячи тех, кто не платит подоходный налог. И это только с учетом домохозяйств, владеющих недвижимостью, которая ставит их в число 0,5% самых богатых. Если бы мы включили остальные их активы, такие как акции, это явление было бы еще более выраженным", - заявил председатель финансового комитета Сената (верхней палаты парламента) Клод Рейналь.

Газета приводит несколько возможных объяснений, когда подобный сценарий возможен. Одна из причин может заключаться в резком росте стоимости недвижимости, которой владеет человек с невысоким доходом. Также подобный сценарий возможен, если человек, владеющий дорогой недвижимостью, проживает за границей и платит налог в другой стране. Наконец, третий вариант предусматривает наличие доходов, освобожденных от уплаты налога, включающий среди прочего дивиденды от сбережений в акциях, а также налоговых льгот и вычетов, в соответствии с которыми некоторые состоятельные семьи иногда указывают в декларации даже отрицательный доход.

"Налогообложение богатых неизбежно станет темой президентской кампании. Лучше всего подойти к этому вопросу с точной оценкой текущей ситуации и конкретными предложениями", - заявил Рейналь.

В Сенате и Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции направили запросы в министерство после того, как в январе экс-министр экономики и финансов Эрик Ломбар заявил газете Lib ration о существовании тысяч обеспеченных граждан, которые не платят подоходный налог. В течение нескольких недель депутаты и сенаторы добивались от ведомства подтверждение этих слов, несмотря на опровержение со стороны министра, ответственного за государственные счета, Амели де Моншален. В конечном счете, по мнению парламентариев, полученные сведения подтверждают слова экс-министра и теперь им потребуется собрать дополнительную информацию, чтобы завершить анализ ситуации. Соответствующий доклад парламентарии рассчитывают подготовить к лету, когда начнутся переговоры о бюджете на 2027 год.