İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Rəşad İsmayılov Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2026
    • 18:19
    Rəşad İsmayılov Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüşüb

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində (ETSN) 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə əlaqədar Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüş keçirilib.

    Bu barədə "Report"a ETSN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tədbir Azərbaycan Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb, Vətənin azadlığı, ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

    Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Rəşad İsmayılov Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusunun qazandığı tarixi Zəfərin Azərbaycan xalqının tarixində müstəsna əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb.

    Bildirib ki, bu şanlı Qələbə Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı, əsgər və zabitlərimizin şücaəti, xalqımızın birliyi və dövlətimizin qətiyyətli siyasəti nəticəsində əldə olunub.

    Daha sonra Vətən müharibəsi iştirakçıları çıxış edərək Zəfər Gününün onlar üçün mənəvi əhəmiyyət daşıdığını bildirib, göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.

    Rəşad İsmayılov Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüşüb
    Rəşad İsmayılov Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüşüb
    Rəşad İsmayılov Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüşüb
    Rəşad İsmayılov Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüşüb
    8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfərə gedən yol Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN)
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    04:11
    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb
    Digər ölkələr
    03:47
    Pedro Alyana Paraqvayın Prezidenti olub
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti