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    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Superliqasına start verilib

    Komanda
    • 06 noyabr, 2026
    • 18:23
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Superliqasına start verilib

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Superliqasında yeni mövsümə 2 oyunla start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, I turda "Milli Aviasiya Akademiyası" "Gəncə" ilə, "Azərmaş Abşeron" isə "Naxçıvan"la üz-üzə gəlib.

    Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində keçirilən "Azərmaş Abşeron" - "Naxçıvan" oyununda Naxçıvan təmsilçisi 3:0 (25:20, 25:13, 25:12) hesablı qələbə qazanıb.

    "Milli Aviasiya Akademiyası" Voleybol Klubunun idman zalında gerçəkləşən "Milli Aviasiya Akademiyası" - "Gəncə" matçında isə ev sahibləri qalib gəliblər - 3:0 (25:22, 25:17, 25:19).

    Milli Aviasiya Akademiyası VK Gəncə VK
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