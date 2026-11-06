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    "Bloomberg": ABŞ və İran münaqişənin dayandırılması ilə bağlı danışıqlarda irəliləyişə yaxındır

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2026
    • 18:36
    Bloomberg: ABŞ və İran münaqişənin dayandırılması ilə bağlı danışıqlarda irəliləyişə yaxındır

    ABŞ və İran münaqişənin tam dayandırılması ilə bağlı danışıqlarda mümkün irəliləyişə yaxınlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, İran əsas vasitəçi olan Qətərin təqdim etdiyi nüvə fəaliyyəti ilə bağlı təklifləri nəzərdən keçirir. Bu məsələ üzrə mümkün güzəştlər, iyunda əldə olunmuş müvəqqəti sülh razılaşmasının pozulmasından sonra dalana dirənmiş danışıqlarda irəliyə doğru əhəmiyyətli addım ola bilər.

    Bir müddət əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp gərginliyin azaldılması istiqamətindəki səyləri müzakirə etmək üçün Qətər Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Tani ilə telefon danışığı aparıb.

    Agentliyin məlumatına görə, bu, ABŞ liderinin müharibəni başa çatdırmaq niyyətində olduğunu göstərir.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İranla müharibə və bunun yaratdığı yanacaq böhranı noyabrın 3-də keçirilən aralıq seçkilərdə Respublikaçılar Partiyasının məğlubiyyətinin əsas səbəbi olub.

    Donald Tramp ABŞ-İran danışıqları Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Qətər
    Bloomberg: США и Иран близки к прорыву в переговорах о прекращении конфликта
    Bloomberg: US and Iran near breakthrough in talks to end conflict
    44 filmi
    44 filmi

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