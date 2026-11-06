Bloomberg: США и Иран близки к прорыву в переговорах о прекращении конфликта

США и Иран приближаются к возможному прорыву в переговорах о полном прекращении конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Согласно информации, Иран изучает предложения, касающиеся его ядерной деятельности, которые были представлены главным посредником - Катаром. Возможные уступки по этому вопросу могут стать значительным шагом вперед в переговорах, застопорившихся после срыва временного мирного соглашения, достигнутого в июне.

Недавно президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, посвященный усилиям по снижению напряженности.

По информации агентства, это свидетельствует о стремлении американского лидера завершить войну.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном и вызванный ей топливный кризис стали главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах 3 ноября.