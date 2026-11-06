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    Bloomberg: США и Иран близки к прорыву в переговорах о прекращении конфликта

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 18:26
    Bloomberg: США и Иран близки к прорыву в переговорах о прекращении конфликта

    США и Иран приближаются к возможному прорыву в переговорах о полном прекращении конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

    Согласно информации, Иран изучает предложения, касающиеся его ядерной деятельности, которые были представлены главным посредником - Катаром. Возможные уступки по этому вопросу могут стать значительным шагом вперед в переговорах, застопорившихся после срыва временного мирного соглашения, достигнутого в июне.

    Недавно президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, посвященный усилиям по снижению напряженности.

    По информации агентства, это свидетельствует о стремлении американского лидера завершить войну.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном и вызванный ей топливный кризис стали главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах 3 ноября.

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