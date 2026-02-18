Пашинян отбыл с рабочим визитом в США
В регионе
18 февраля, 2026
- 08:59
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в США.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе армянского премьера.
Согласно информации, глава правительства Армении 19 февраля примет участие в первом заседании "Совета мира" в Вашингтоне.
