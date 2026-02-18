Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Пашинян отбыл с рабочим визитом в США

    В регионе
    • 18 февраля, 2026
    • 08:59
    Пашинян отбыл с рабочим визитом в США

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в США.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе армянского премьера.

    Согласно информации, глава правительства Армении 19 февраля примет участие в первом заседании "Совета мира" в Вашингтоне.

    Никол Пашинян визит в США
    Paşinyan işgüzar səfərlə ABŞ-yə yola düşüb
