Отделения Citibank в Дубае и Манаме подверглись атакам БПЛА
- 14 марта, 2026
- 13:53
Отделения международного банка Citibank, принадлежащего американскому Citigroup Inc., в Дубае (ОАЭ) и Манаме (Бахрейн) подверглись атакам беспилотников.
Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Ранее Citibank уведомил о временном закрытии почти всех отделений в ОАЭ в связи с предупреждением Ирана об ударах по западным финансовым организациям.
