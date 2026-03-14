Отделения Citibank в Дубае и Манаме подверглись атакам БПЛА

Отделения международного банка Citibank, принадлежащего американскому Citigroup Inc., в Дубае (ОАЭ) и Манаме (Бахрейн) подверглись атакам беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Ранее Citibank уведомил о временном закрытии почти всех отделений в ОАЭ в связи с предупреждением Ирана об ударах по западным финансовым организациям.