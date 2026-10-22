Верховный суд Азербайджана снизил срок осужденному за убийство зятя с 9,5 до 1,5 года и освободил его в зале суда

Верховный суд Азербайджана смягчил приговор жителю страны, осужденному за убийство зятя, совершавшего систематическое насилие в отношении своей супруги.

Как сообщает Report, судебная коллегия по уголовным делам переквалифицировала обвинение со статьи "Умышленное убийство" на "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны", сократив наказание с 9 лет 6 месяцев до 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В связи с фактическим отбытием этого срока мужчину освободили прямо в зале суда.

По материалам дела, погибший длительное время подвергал свою жену физическому и психологическому насилию. В январе 2024 года после очередного избиения женщина с ребенком укрылась у отца, а затем была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. В тот же день агрессивный муж пришел в дом тестя, отказался от попыток мирного разговора, ударил его и напал с кухонным ножом, ранив хозяина дома в голову.

В ходе завязавшейся борьбы тесть смог выбить нож, однако более молодой и физически сильный зять продолжить наносить ему удары руками и ногами. Защищаясь, отец пострадавшей нанес нападавшему четыре ножевых ранения.

Нижестоящие инстанции посчитали, что после изъятия ножа угроза жизни миновала, и квалифицировали действия тестя как умышленное убийство. Однако высшая судебная инстанция указала, что потеря оружия не означала прекращения нападения, учитывая физическое превосходство нападавшего.

Верховный суд подчеркнул, что от лица, подвергшегося нападению, нельзя требовать хладнокровной оценки всех деталей происходящего и точного определения границ допустимой обороны. При оценке состояния необходимой обороны должны учитываться характер и степень опасности нападения, физические возможности сторон, использованные средства, обстановка инцидента, а также состояние страха, тревоги и волнения защищающегося человека.

Приняв во внимание противоправное поведение погибшего, явку с повинной, активное содействие следствию и примирение с правопреемником потерпевшего, высшая инстанция постановила, что действия осужденного являлись обороной, хотя и с превышением ее допустимых пределов.