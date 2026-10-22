İRİA: Трехлетний план цифрового развития охватывает четыре направления

Трехлетний план ускорения цифрового развития, утвержденный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, охватывает четыре основных направления.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Шахин Алиев на конференции "Экосистема цифровых финансов: новый этап в управлении".

По его словам, первое направление - цифровое развитие, второе связано с искусственным интеллектом, включая применение ИИ-решений на основе данных цифровой среды, полную автоматизацию процессов, ставку на агентные решения и разработку национальных ИИ-моделей. Третье направление - развитие инновационной экосистемы, четвертое - кибербезопасность.

Ш.Алиев подчеркнул, что между информационными системами госорганов должно быть обеспечено взаимодействие и обмен данными. По его словам, цель - не цифровизация отдельных услуг и не создание самостоятельных систем, а формирование единой цифровой экосистемы.

"Интеграция систем осуществляется в соответствии с указом президента № 263 - через информационную систему "Электронное правительство". На следующем этапе такие возможности интеграции планируется обеспечить и для частного сектора совместно с Министерством финансов. На рынке работают IT-компании, создающие новые решения на базе ИИ и больших языковых моделей. Эти решения могут обеспечить полную цифровизацию внутренних процессов частных компаний", - добавил он.