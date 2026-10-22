Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    İRİA: Трехлетний план цифрового развития охватывает четыре направления

    ИКТ
    • 22 октября, 2026
    • 11:28
    İRİA: Трехлетний план цифрового развития охватывает четыре направления

    Трехлетний план ускорения цифрового развития, утвержденный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, охватывает четыре основных направления.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Шахин Алиев на конференции "Экосистема цифровых финансов: новый этап в управлении".

    По его словам, первое направление - цифровое развитие, второе связано с искусственным интеллектом, включая применение ИИ-решений на основе данных цифровой среды, полную автоматизацию процессов, ставку на агентные решения и разработку национальных ИИ-моделей. Третье направление - развитие инновационной экосистемы, четвертое - кибербезопасность.

    Ш.Алиев подчеркнул, что между информационными системами госорганов должно быть обеспечено взаимодействие и обмен данными. По его словам, цель - не цифровизация отдельных услуг и не создание самостоятельных систем, а формирование единой цифровой экосистемы.

    "Интеграция систем осуществляется в соответствии с указом президента № 263 - через информационную систему "Электронное правительство". На следующем этапе такие возможности интеграции планируется обеспечить и для частного сектора совместно с Министерством финансов. На рынке работают IT-компании, создающие новые решения на базе ИИ и больших языковых моделей. Эти решения могут обеспечить полную цифровизацию внутренних процессов частных компаний", - добавил он.

    Шахин Алиев Агентство инноваций и цифрового развития Цифровизация услуг
    İRİA: Rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə dair üçillik plan dörd istiqaməti əhatə edir
    Azerbaijan's three-year digital development acceleration plan covers four key areas, IDDA says
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:09
    В Стамбуле пройдет первая встреча глав МИД стран R4 и Евротройки
    Другие страны
    12:07
    Фото
    Микаил Джаббаров: Сотрудничество с Италией в сфере критически важного сырья открывает новые возможности
    Промышленность
    12:07
    В Батуми состоится встреча глав МИД Грузии и стран Центральной Азии
    Другие
    12:05
    Мурат Доган: Между Турцией и Азербайджаном необходимо расширить торговую номенклатуру
    Бизнес
    12:01
    Шахин Махмудзаде: Исламские финансы будут интегрированы в системы управления рисками банков
    Финансы
    12:01
    Григорян: С сегодняшнего дня начнутся работы по проектированию TRIPP
    В регионе
    11:59
    ЦБА: В платежных системах необходимо внедрить круглосуточный онлайн-мониторинг
    ИКТ
    11:59
    В Италии из-за забастовок возникли проблемы с доставкой товаров и топлива
    Другие страны
    11:58
    ЦБА ускорит обработку операций в системе мгновенных платежей
    Финансы
    Лента новостей