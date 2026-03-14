"Citibank"ın Dubay və Manamadakı şöbələri PUA hücumlarına məruz qalıb
Digər ölkələr
- 14 mart, 2026
- 13:59
ABŞ-nin "Citigroup Inc." şirkətinə məxsus beynəlxalq "Citibank" bankının Dubay (BƏƏ) və Manamadakı (Bəhreyn) şöbələri pilotsuz uçuş aparatlarının hücumlarına məruz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.
Daha əvvəl "Citibank" İranın Qərb maliyyə təşkilatlarına zərbələr endirəcəyi barədə xəbərdarlığı ilə əlaqədar BƏƏ-dəki demək olar ki, bütün filiallarının müvəqqəti bağlanması haqqında məlumat vermişdi.
