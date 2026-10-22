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    На Routes World 2026 обсуждают запуск новых авиарейсов в Азербайджан

    Инфраструктура
    • 22 октября, 2026
    • 11:31
    На Routes World 2026 обсуждают запуск новых авиарейсов в Азербайджан

    С 21 по 23 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия) проходит Routes World 2026 - один из ведущих международных авиационных форумов, посвященных развитию маршрутных сетей.

    Об этом Report сообщили в Международном аэропорте Гейдар Алиев.

    Мероприятие объединяет авиакомпании, аэропорты и туристические организации для обсуждения новых маршрутов и установления стратегических партнерств. В этом году в форуме принимают участие представители более 230 авиакомпаний и свыше 110 стран.

    Азербайджан на форуме представляют ЗАО "Azerbaijan Airlines" и Азербайджанское бюро по туризму.

    В рамках мероприятия состоялся ряд двусторонних встреч с международными авиаперевозчиками при участии председателя правления ЗАО "Azerbaijan Airlines" Самира Рзаева, председателя правления Азербайджанского бюро по туризму Флориана Зенгстшмида и руководства аэропортов Азербайджана. В ходе переговоров обсуждались перспективы открытия новых прямых рейсов из аэропортов страны, привлечения новых авиакомпаний на азербайджанский рынок и расширения сотрудничества с действующими партнёрами.

    Программа деловых встреч включает переговоры с представителями Lufthansa Group, AirAsia Group, Air Serbia, Aegean Airlines, Etihad Airways, Transavia France, Malaysia Airlines, easyJet, Jazeera Airways, Oman Air, Wizz Air и VietJet Air.

    "Совместное участие авиационных и туристических структур Азербайджана в форуме направлено на согласованное развитие международной маршрутной сети и продвижение туристического потенциала страны. Главная цель - расширение воздушного сообщения Азербайджана с международными направлениями, увеличение выбора прямых рейсов для пассажиров и содействие росту въездного туристического потока", - говорится в сообщении.

    Международный аэропорт Гейдар Алиев
    "Routes World 2026"da Azərbaycana yeni birbaşa uçuşların açılması üzrə danışıqlar aparılır
    Talks underway at Routes World 2026 on launching new direct flights to Azerbaijan
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