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    Юнус Абдулов: Развитие исламского финансирования требует создания специальных банковских механизмов

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 11:43
    Юнус Абдулов: Развитие исламского финансирования требует создания специальных банковских механизмов

    В Азербайджане правовая подготовка в сфере исламского финансирования должна быть дополнена созданием соответствующих операционных и контрольных механизмов внутри банков.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Юнус Абдулов на III Форуме исламских финансов в Баку.

    По его словам, в этом контексте важны отдельный учет, обособление средств и проверка на соответствие принципам шариата. "Для этого нужна совместная подготовка юристов, банковских специалистов и шариатских экспертов. Главным результатом в отношениях с клиентом должно стать доверие. Клиенту простым языком должны объяснять механизм доходности продукта, обязательства и риски", - отметил Абдулов.

    Он добавил, что в этом году в рамках мероприятий по финансовой грамотности банков проведена просветительская работа, охватившая 3 млн человек. По его словам, эффективная коммуникация сотрудника банка при обращении клиента так же важна, как и разработка продукта.

    Абдулов также отметил важность адаптации опыта Турции, Малайзии и стран Залива к местным правовым и экономическим условиям. "Исламские банковские и капитальные инструменты могут создать дополнительный канал финансирования и расширить круг инвесторов", - сказал он.

    Исламский банкинг Ассоциация банков Азербайджана Юнус Абдулов
    Yunus Abdulov: "Bankların daxilində İslam maliyyəsi ilə mexanizm qurulmalıdır"
    Yunus Abdulov: Development of Islamic finance requires creation of specialized banking mechanisms
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