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    ЕС выразил сожаление в связи с ратификацией морского меморандума Ливии и Турции

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 11:21
    ЕС выразил сожаление в связи с ратификацией морского меморандума Ливии и Турции

    Европейский союз выражает глубокое сожаление в связи с ратификацией Палатой представителей Ливии 20 октября 2026 года меморандума о взаимопонимании с Турцией о разграничении морских юрисдикций в Средиземном море.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас.

    По ее словам, позиция ЕС в отношении данного меморандума является твердой и однозначной.

    "Как отмечалось в заключениях Европейского совета от декабря 2019 года и вновь подтверждалось в июне 2025 года, меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией нарушает суверенные права третьих государств и не соответствует международному морскому праву. Он является недействительным и не может порождать никаких правовых последствий для третьих государств", - отмечается в заявлении.

    Каллас подчеркивает, что ЕС стратегически заинтересован в обеспечении стабильности и безопасности в Восточном Средиземноморье и призывает все страны уважать суверенные права всех государств-членов ЕС.

    Кая Каллас Восточное Средиземноморье Европейский союз (ЕС) Государство Ливия Турция
    Kallas: Türkiyə-Liviya anlaşma memorandumu beynəlxalq dəniz hüququna uyğun deyil
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