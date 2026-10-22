ЕС выразил сожаление в связи с ратификацией морского меморандума Ливии и Турции

Европейский союз выражает глубокое сожаление в связи с ратификацией Палатой представителей Ливии 20 октября 2026 года меморандума о взаимопонимании с Турцией о разграничении морских юрисдикций в Средиземном море.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас.

По ее словам, позиция ЕС в отношении данного меморандума является твердой и однозначной.

"Как отмечалось в заключениях Европейского совета от декабря 2019 года и вновь подтверждалось в июне 2025 года, меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией нарушает суверенные права третьих государств и не соответствует международному морскому праву. Он является недействительным и не может порождать никаких правовых последствий для третьих государств", - отмечается в заявлении.

Каллас подчеркивает, что ЕС стратегически заинтересован в обеспечении стабильности и безопасности в Восточном Средиземноморье и призывает все страны уважать суверенные права всех государств-членов ЕС.