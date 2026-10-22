Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    В Армении допустили замедление экономики из-за подорожания российского газа

    В регионе
    • 22 октября, 2026
    • 11:30
    В Армении допустили замедление экономики из-за подорожания российского газа

    Возможное увеличение цены на поставляемый в Армению из России природный газ, по прогнозам, приведет к снижению темпов экономического роста в Армении минимум на 5 процентных пунктов.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян.

    "Изменение цены на газ может повлиять на экономику в размере 5-7 п.п., может, и больше", - сказал он и назвал подобный сценарий нежелательным.

    "Тем не менее, в результате этого не возникнет безвыходная ситуация. Но это крайне нежелательно. Повышение цены на газ нежелательно, но я думаю, что со временем приобретение газа по рыночным ценам должно стать логичным", - сказал глава Минэкономики.

    В докладе "О возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года" отмечается, что импорт газа для Армении в случае приостановления членства в ЕАЭС подорожает на 69%.

    Геворг Папоян Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Цены на газ
    Erməni nazir: "Rusiya qazının bahalaşması iqtisadiyyatın yavaşlamasına səbəb olacaq"
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    12:09
    В Стамбуле пройдет первая встреча глав МИД стран R4 и Евротройки
    Другие страны
    12:07
    Фото
    Микаил Джаббаров: Сотрудничество с Италией в сфере критически важного сырья открывает новые возможности
    Промышленность
    12:07
    В Батуми состоится встреча глав МИД Грузии и стран Центральной Азии
    Другие
    12:05
    Мурат Доган: Между Турцией и Азербайджаном необходимо расширить торговую номенклатуру
    Бизнес
    12:01
    Шахин Махмудзаде: Исламские финансы будут интегрированы в системы управления рисками банков
    Финансы
    12:01
    Григорян: С сегодняшнего дня начнутся работы по проектированию TRIPP
    В регионе
    11:59
    ЦБА: В платежных системах необходимо внедрить круглосуточный онлайн-мониторинг
    ИКТ
    11:59
    В Италии из-за забастовок возникли проблемы с доставкой товаров и топлива
    Другие страны
    11:58
    ЦБА ускорит обработку операций в системе мгновенных платежей
    Финансы
    Лента новостей