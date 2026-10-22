Минфин: Процесс цифровизации будет завершен в течение 1-2 лет
Финансы
- 22 октября, 2026
- 11:37
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Министерство финансов планирует завершить процесс цифровизации в течение 1-2 лет.
Как сообщает Report, об этом начальник отдела современных технологий и инноваций аппарата Министерства финансов Нурлан Солтанов заявил на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" в Баку.
По его словам, цифровизация проводится за счет обмена информацией между Министерством финансов и другими госорганами.
"За короткое время мы обеспечили обмен информацией в различных форматах с 20 госорганами. Без этого мы столкнулись бы со многими трудностями в предоставлении электронных услуг и информации", - сказал он.
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