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    Минфин: Процесс цифровизации будет завершен в течение 1-2 лет

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 11:37
    Минфин: Процесс цифровизации будет завершен в течение 1-2 лет

    Министерство финансов планирует завершить процесс цифровизации в течение 1-2 лет.

    Как сообщает Report, об этом начальник отдела современных технологий и инноваций аппарата Министерства финансов Нурлан Солтанов заявил на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" в Баку.

    По его словам, цифровизация проводится за счет обмена информацией между Министерством финансов и другими госорганами.

    "За короткое время мы обеспечили обмен информацией в различных форматах с 20 госорганами. Без этого мы столкнулись бы со многими трудностями в предоставлении электронных услуг и информации", - сказал он.

    Нурлан Солтанов Министерство финансов Азербайджана
    Maliyyə Nazirliyi: Rəqəmsallaşma prosesi 1-2 il ərzində tamamlanacaq
    Azerbaijan's Ministry of Finance plans to complete digitalization process within 1–2 years
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