Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    В Азербайджане внедрят систему автозаполнения налоговых деклараций для микропредпринимателей

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 11:27
    В Азербайджане внедрят систему автозаполнения налоговых деклараций для микропредпринимателей

    В Азербайджане для микропредпринимателей введут систему предварительного заполнения налоговых деклараций.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по управлению налоговыми рисками Государственной налоговой службы Самир Халыгов на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении".

    По его словам, система на основе имеющихся данных будет автоматически заполнять соответствующие строки декларации, а налогоплательщикам останется только проверить и подтвердить информацию. Такой механизм уже применяется при уплате упрощенного налога.

    Халыгов подчеркнул, что цифровизация призвана не только усилить налоговый контроль, но и повысить качество услуг. Среди дальнейших планов - внедрение подачи деклараций через мобильное приложение, особенно удобное для микропредпринимателей, у которых нет постоянного доступа к компьютеру, а также расширение предварительного заполнения деклараций по НДС.

    Еще одно направление цифровизации - обмен данными между государственными органами. В настоящее время Государственная налоговая служба получает информацию от 35 государственных органов и затем передает ее двум другим структурам. Интеграция информационных систем призвана ускорить и улучшить обслуживание налогоплательщиков, а также укрепить межведомственную координацию.

    Субъекты предпринимательства Налоговый учет Государственная налоговая служба Азербайджана
    Azərbaycanda mikrosahibkarlar bəyannamələri əvvəlcədən dolduracaq
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:09
    В Стамбуле пройдет первая встреча глав МИД стран R4 и Евротройки
    Другие страны
    12:07
    Фото
    Микаил Джаббаров: Сотрудничество с Италией в сфере критически важного сырья открывает новые возможности
    Промышленность
    12:07
    В Батуми состоится встреча глав МИД Грузии и стран Центральной Азии
    Другие
    12:05
    Мурат Доган: Между Турцией и Азербайджаном необходимо расширить торговую номенклатуру
    Бизнес
    12:01
    Шахин Махмудзаде: Исламские финансы будут интегрированы в системы управления рисками банков
    Финансы
    12:01
    Григорян: С сегодняшнего дня начнутся работы по проектированию TRIPP
    В регионе
    11:59
    ЦБА: В платежных системах необходимо внедрить круглосуточный онлайн-мониторинг
    ИКТ
    11:59
    В Италии из-за забастовок возникли проблемы с доставкой товаров и топлива
    Другие страны
    11:58
    ЦБА ускорит обработку операций в системе мгновенных платежей
    Финансы
    Лента новостей