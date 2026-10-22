В Азербайджане внедрят систему автозаполнения налоговых деклараций для микропредпринимателей

В Азербайджане для микропредпринимателей введут систему предварительного заполнения налоговых деклараций.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по управлению налоговыми рисками Государственной налоговой службы Самир Халыгов на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении".

По его словам, система на основе имеющихся данных будет автоматически заполнять соответствующие строки декларации, а налогоплательщикам останется только проверить и подтвердить информацию. Такой механизм уже применяется при уплате упрощенного налога.

Халыгов подчеркнул, что цифровизация призвана не только усилить налоговый контроль, но и повысить качество услуг. Среди дальнейших планов - внедрение подачи деклараций через мобильное приложение, особенно удобное для микропредпринимателей, у которых нет постоянного доступа к компьютеру, а также расширение предварительного заполнения деклараций по НДС.

Еще одно направление цифровизации - обмен данными между государственными органами. В настоящее время Государственная налоговая служба получает информацию от 35 государственных органов и затем передает ее двум другим структурам. Интеграция информационных систем призвана ускорить и улучшить обслуживание налогоплательщиков, а также укрепить межведомственную координацию.