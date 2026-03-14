Первая группа переселенцев отправилась в село Ханоба Ходжавендского района
Внутренняя политика
- 14 марта, 2026
- 12:06
В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.
Как сообщает карабахское бюро Report, первая группа переселенцев выехала в село Ханоба Ходжавендского района.
Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Последние новости
