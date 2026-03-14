Xocavəndin Xanoba kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb
Daxili siyasət
- 14 mart, 2026
- 11:50
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, Xocavənd rayonu Xanoba kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb.
Köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Qeyd edək ki, 2020-ci ildə Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisi işğaldan azad edildikdən sonra orada bərpa və yenidənqurma işlərinə start verilib. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı çərçivəsində keçmiş məcburi köçkünlərin yurdlarına qayıdışı prosesi həyata keçirilir.
12:09
Türkiyə vətəndaşlarını İraqa səfər etməməyə çağırıbRegion
12:09
Foto
İrandan daha 21 nəfər Azərbaycana təxliyə edilibDaxili siyasət
12:07
Rəşad Nəbiyev: "İnnovasiyaları həddən artıq sərt tənzimləsi onlar üçün məhv etmək təhlükəsi yarada bilər"İKT
11:50
Foto
Xaçmazda Novruz bayramı ilə əlaqədar iməcilik keçirilibEkologiya
11:50
Xocavəndin Xanoba kəndinə ilk köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
11:38
Anar Quliyev: Dünya əhalisinin evlə təminatı WUF13-ün əsas mövzusudurİnfrastruktur
11:34
BƏƏ-də partlayışlarla bağlı sosial şəbəkələrdə saxta videolar yerləşdirən 10 əcnəbi saxlanılıbDigər ölkələr
11:31
İsrailin hücumları nəticəsində Livanın cənubunda dörd nəfər ölübDigər ölkələr
11:30
Foto