    Paşinyan işgüzar səfərlə ABŞ-yə yola düşüb

    Region
    • 18 fevral, 2026
    • 09:05
    Paşinyan işgüzar səfərlə ABŞ-yə yola düşüb

    Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan işgüzar səfərlə ABŞ-yə yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan baş nazirinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Məlumata görə, Ermənistan hökumətinin başçısı fevralın 19-da Vaşinqtonda "Sülh Şurası"nın ilk iclasında iştirak edəcək.

    Nikol Paşinyan Ermənistan ABŞ
    Пашинян отбыл с рабочим визитом в США
    Pashinyan departs for working visit to US

