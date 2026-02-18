Paşinyan işgüzar səfərlə ABŞ-yə yola düşüb
Region
- 18 fevral, 2026
- 09:05
Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan işgüzar səfərlə ABŞ-yə yola düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan baş nazirinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Məlumata görə, Ermənistan hökumətinin başçısı fevralın 19-da Vaşinqtonda "Sülh Şurası"nın ilk iclasında iştirak edəcək.
