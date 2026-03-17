Əraqçi: Müharibənin fəsadları hər kəsə toxunacaq
- 17 mart, 2026
- 23:30
Avropa və ABŞ-nin bəzi siyasətçiləri İrana qarşı müharibənin ədalətsiz olduğunu bəyan edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X"dəki hesabında yazıb.
"Beynəlxalq ictimaiyyətin daha çox üzvü onlardan nümunə götürməlidir",- o bildirib və əlavə edib ki, qlobal nəticələr dalğası yenicə başlayıb və hər kəsə toxunacaq:
"Sərvətindən, dini etiqadından və ya irqindən asılı olmayaraq, hər kəs ziyan görəcək. Düşmənimiz birdir".
A rising number of voices—incl European and U.S. officials—exclaim that the war on Iran is unjust. More members of the international community should follow suit.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 17, 2026
Wave of global repercussions has only begun and will hit all—regardless of wealth, faith, or race. Our foe is one. pic.twitter.com/sZGHyvv6v8