Арагчи: Последствия войны затронут каждого
    Арагчи: Последствия войны затронут каждого

    • 17 марта, 2026
    • 23:27
    Некоторые политики в Европе и США заявляют, что война против Ирана является несправедливой.

    Как сообщает Report, об этом написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на своей странице в социальной сети X.

    "Большее число членов международного сообщества должно последовать их примеру", - отметил он, добавив, что волна глобальных последствий только начинается и коснется каждого:

    "Независимо от достатка, вероисповедания или расы, пострадают все. Наш враг один".

    Сейид Аббас Аракчи МИД Ирана Международное сообшество
    Əraqçi: Müharibənin fəsadları hər kəsə toxunacaq
    Ты - Король

