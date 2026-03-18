    Marko Curiç: Serbiya Avropada mövcud problemlərin həllinin bir hissəsidir

    Region
    • 18 mart, 2026
    • 01:19
    Marko Curiç: Serbiya Avropada mövcud problemlərin həllinin bir hissəsidir

    Serbiya regionda və Avropada mövcud problemlərin həllinin bir hissəsidir.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiyanın xarici işlər naziri Marko Curiç Mərkəzi Avropa Təşəbbüsünün (CEI) 30 illiyinə həsr olunmuş görüşdə jurnalistlərə açıqlama verərkən deyib.

    O qeyd edib ki, Avropanın bu gün hər zamankından daha çox əməkdaşlığa və daha güclü əlaqələrə ehtiyacı var.

    "Serbiya, həqiqətən də, həllin bir hissəsidir. O, təkcə region iqtisadiyyatının 53 faizini təşkil etmir, həm də 8 ölkə ilə sərhədlərə malik olması və malların, insanların, kapitalın və xidmətlərin sərbəst hərəkəti üçün sərhədlərin açılmasına maraq göstərməsi baxımından bütün regionun sabitliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir",-deyə o bildirib.

    M.Curiç diqqətə çatdırıb ki, nazirlər səviyyəsində keçirilən görüşdə Serbiyanın marağının Şengen məkanının və ümumi iqtisadi zonanın bir hissəsinə çevrilmək olduğunu vurğulayıb.

    Марко Джурич: Сербия является частью решения существующих проблем в Европе

    Son xəbərlər

    02:01

    İran hökuməti Əli Laricani və oğlunun ölümünü təsdiqləyib

    Digər
    01:55

    UEFA Çempionlar Liqası: 1/8 final mərhələsinin cavab matçları keçirilib

    Futbol
    01:19

    Marko Curiç: Serbiya Avropada mövcud problemlərin həllinin bir hissəsidir

    Region
    01:01

    Ağdamda avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralı var

    Hadisə
    00:42

    Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyi Patriarx II İlyanın ölüm səbəbini açıqlayıb

    Region
    00:21
    Foto
    Video

    Binəqədidə güclü yanğın məhdudlaşdırılıb, xəsarət alan yoxdur - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    23:53

    Gürcüstanda matəm elan edilib

    Region
    23:40
    Video

    Ərdoğan: Müsəlmanların ilk qibləsində ibadətə icazə verilmir

    Region
    23:30

    Əraqçi: Müharibənin fəsadları hər kəsə toxunacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti