Марко Джурич: Сербия является частью решения существующих проблем в Европе

Сербия является частью решения существующих проблем в регионе и Европе.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил журналистам в ходе встречи, посвященной 30-летию Центральноевропейской инициативы (CEI).

Он отметил, что сегодня Европа как никогда нуждается в сотрудничестве и более прочных связях.

"Сербия действительно является частью решения. Она не только формирует 53 процента экономики региона, но и имеет границы с восемью странами, а также проявляет заинтересованность в открытии границ для свободного передвижения товаров, людей, капитала и услуг, что имеет важное значение для стабильности всего региона", - сказал он.

М. Джурич также подчеркнул, что на встрече, прошедшей на уровне министров, Сербия выразила заинтересованность в том, чтобы стать частью Шенгенского пространства и общего экономического пространства.