Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Марко Джурич: Сербия является частью решения существующих проблем в Европе

    В регионе
    18 марта, 2026
    01:23
    Марко Джурич: Сербия является частью решения существующих проблем в Европе

    Сербия является частью решения существующих проблем в регионе и Европе.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил журналистам в ходе встречи, посвященной 30-летию Центральноевропейской инициативы (CEI).

    Он отметил, что сегодня Европа как никогда нуждается в сотрудничестве и более прочных связях.

    "Сербия действительно является частью решения. Она не только формирует 53 процента экономики региона, но и имеет границы с восемью странами, а также проявляет заинтересованность в открытии границ для свободного передвижения товаров, людей, капитала и услуг, что имеет важное значение для стабильности всего региона", - сказал он.

    М. Джурич также подчеркнул, что на встрече, прошедшей на уровне министров, Сербия выразила заинтересованность в том, чтобы стать частью Шенгенского пространства и общего экономического пространства.

    Марко Джурич МИД Сербии Шенгенское пространство
    Marko Curiç: Serbiya Avropada mövcud problemlərin həllinin bir hissəsidir
    Последние новости

    02:02

    Лига чемпионов УЕФА: Cостоялись ответные матчи 1/8 финала

    Футбол
    01:55

    Иран подтвердил гибель Али Лариджани и его сына после удара США и Израиля

    Другие
    01:23

    Марко Джурич: Сербия является частью решения существующих проблем в Европе

    В регионе
    01:07

    В Агдаме произошло ДТП, есть пострадавшие

    Происшествия
    00:47

    Минздрав Грузии раскрыл причину смерти Патриарха Илии II

    В регионе
    00:33
    Фото
    Видео

    Сильный пожар в Бинагадинском районе локализован, пострадавших нет - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    00:14

    Чили на границе с Перу начинает строительство рвов против миграции

    Другие страны
    23:57

    Зеленский предложил Британии развернуть группы по перехвату дронов на их базах на Кипре

    Другие страны
    23:57

    В Грузии объявлен траур

    В регионе
    Лента новостей