    AEBA: İranın ağır su istehsalı zavodu sıradan çıxıb

    • 30 mart, 2026
    • 01:31
    AEBA: İranın ağır su istehsalı zavodu sıradan çıxıb

    İranın Xondab şəhərindəki ağır su istehsalı zavoduna ciddi ziyan dəyib və artıq işləmir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) məlumat yayıb.

    "AEBA təsdiqləyib ki, 27 martda hücuma məruz qalan Xondabdakı ağır su istehsalı zavoduna ciddi ziyan dəyib və artıq işləmir", - agentliyin açıqlamasında deyilir.

    AEBA həmçinin binada heç bir nüvə materialının tapılmadığını qeyd edib.

    Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya
    МАГАТЭ: Завод по производству тяжелой воды в Иране выведен из строя

    01:31

    AEBA: İranın ağır su istehsalı zavodu sıradan çıxıb

