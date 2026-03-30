AEBA: İranın ağır su istehsalı zavodu sıradan çıxıb
Region
- 30 mart, 2026
- 01:31
İranın Xondab şəhərindəki ağır su istehsalı zavoduna ciddi ziyan dəyib və artıq işləmir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) məlumat yayıb.
"AEBA təsdiqləyib ki, 27 martda hücuma məruz qalan Xondabdakı ağır su istehsalı zavoduna ciddi ziyan dəyib və artıq işləmir", - agentliyin açıqlamasında deyilir.
AEBA həmçinin binada heç bir nüvə materialının tapılmadığını qeyd edib.
01:52
Aleksandar Vuçiç: Böyük təhlükənin qarşısını son anda ala bildikDigər ölkələr
01:31
AEBA: İranın ağır su istehsalı zavodu sıradan çıxıbRegion
01:11
İsrail Tehrandakı hərbi sənaye komplekslərinə zərbələr endiribRegion
00:47
İran Tehran və Əlborzda enerji infrastrukturuna hücumlar barədə məlumat yayıbRegion
00:24
Foto
Video
Şirvanda yaşayış evində partlayış olub, 47 yaşlı qadın xəsarət alıbHadisə
00:03
ABŞ Səfirliyi Amerikanın İraqdakı universitetlərinə hücum təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edibDigər ölkələr
23:48
İsrail Tehrana yeni hücum dalğası başladıbDigər ölkələr
23:38
Almaniyada dizel yanacağının bahalaşması səbəbindən daşıyıcıların xərcləri artıbDigər ölkələr
23:17