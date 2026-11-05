İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İlham Əliyev: "ASAN xidmət" beynəlxalq maraq doğuran unikal Azərbaycan brendidir

    Daxili siyasət
    • 05 noyabr, 2026
    • 10:33
    İlham Əliyev: ASAN xidmət beynəlxalq maraq doğuran unikal Azərbaycan brendidir

    Dövlət-vətəndaş münasibətlərinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçidinə zəmin yaradan "ASAN xidmət" bu gün yalnız qabaqcıl milli idarəçilik təcrübəsi deyil, həm də beynəlxalq maraq doğuran unikal Azərbaycan brendidir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin "BMT İdarəetmə İnnovasiyaları Sammiti: Gələcəyə hazır təsisatların inkişafı" beynəlxalq tədbirinin iştirakçılarına müraciətində deyilir.

    "Bu təcrübəmizin 50-dən çox ölkə ilə paylaşılması və artıq müxtəlif ölkələrdə uğurlu tətbiqi "ASAN xidmət"in dövlət xidmətlərinin təşkilində səmərəli institusional model olduğunu sübut edir", - Prezidentin müraciətində deyilir.

    İlham Əliyev ASAN Xidmət BMT İdarəetmə İnnovasiyaları Sammiti
    Ильхам Алиев: ASAN xidmət - уникальный азербайджанский бренд, вызывающий международный интерес
    Ilham Aliyev: ASAN Service is distinctive Azerbaijani brand that attracts international interest
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