Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Ильхам Алиев: ASAN xidmət - уникальный азербайджанский бренд, вызывающий международный интерес

    Внутренняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 11:00
    Ильхам Алиев: ASAN xidmət - уникальный азербайджанский бренд, вызывающий международный интерес

    Заложившая основу для перехода к качественно новому этапу отношений государства и граждан, ASAN xidmət сегодня является не только передовым национальным опытом в сфере управления, но и уникальным азербайджанским брендом, вызывающим международный интерес.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам международного мероприятия "Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему".

    "Обмен этим опытом более чем с 50 странами и его успешное применение в различных государствах доказывают, что ASAN xidmət является эффективной институциональной моделью в организации государственных услуг", - говорится в обращении главы государства.

    Ильхам Алиев
    İlham Əliyev: "ASAN xidmət" beynəlxalq maraq doğuran unikal Azərbaycan brendidir
    Ilham Aliyev: ASAN Service is distinctive Azerbaijani brand that attracts international interest
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