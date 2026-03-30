МАГАТЭ: Завод по производству тяжелой воды в Иране выведен из строя
В регионе
- 30 марта, 2026
- 01:19
Завод по производству тяжелой воды в Хондабе получил серьезные повреждения и более не функционирует.
Как передает Report, об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, который подвергся нападению 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не работает", - говорится в сообщении агентства.
В МАГАТЭ также отметили, что в здании не было обнаружено ядерных материалов.
Последние новости
