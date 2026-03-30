    МАГАТЭ: Завод по производству тяжелой воды в Иране выведен из строя

    Завод по производству тяжелой воды в Хондабе получил серьезные повреждения и более не функционирует.

    Как передает Report, об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

    "МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, который подвергся нападению 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не работает", - говорится в сообщении агентства.

    В МАГАТЭ также отметили, что в здании не было обнаружено ядерных материалов.

    AEBA: İranın ağır su istehsalı zavodu sıradan çıxıb

    01:46

    Иран назвал резиденции военных и чиновников противников законными целями

    01:19

    В Ширване произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшая

