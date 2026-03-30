МАГАТЭ: Завод по производству тяжелой воды в Иране выведен из строя

Завод по производству тяжелой воды в Хондабе получил серьезные повреждения и более не функционирует.

Как передает Report, об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, который подвергся нападению 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не работает", - говорится в сообщении агентства.

В МАГАТЭ также отметили, что в здании не было обнаружено ядерных материалов.