İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Şirvanda yaşayış evində partlayış olub, 47 yaşlı qadın xəsarət alıb

    Hadisə
    • 30 mart, 2026
    • 00:24
    Şirvanda yaşayış evində partlayış olub, 47 yaşlı qadın xəsarət alıb

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə Şirvan şəhəri, Elşad Əzimov küçəsində fərdi yaşayış evində yanğınla müşaiyət olunmayan partlayış baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

    Nazirlikdən "Report"a bildirilib ki, məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

    Hadisə yerində əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi zamanı vətəndaşa məxsus ümumi sahəsi 120 kv.m olan birmərtəbəli dördotaqlı mənzildə, ilkin ehtimala görə, qaz sızması nəticəsində partlayışın baş verdiyi müəyyən edilib.

    Hadisə nəticəsində ev yararsız vəziyyətə düşüb, 1 nəfər xəsarət alıb.

    FHN-in qüvvələri tərəfindən hadisə yerində zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.

    Hadisə ilə bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, xəsarət alan şəxs Şirvan şəhər sakini, 1979-cu il təvəllüdlü Mehrəliyeva Aynurə Zakir qızıdır. Hadisə o, mətbəxdə qaz plitəsini yandırarkən baş verib. Müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alan A.Mehrəliyeva Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

    Onun Bakıdakı xəstəxanalardan birinə təxliyə edilməsi gözlənilir.

    Şirvanda yaşayış evində partlayış olub, 47 yaşlı qadın xəsarət alıb
    Şirvanda yaşayış evində partlayış olub, 47 yaşlı qadın xəsarət alıb
    Şirvanda yaşayış evində partlayış olub, 47 yaşlı qadın xəsarət alıb
    Şirvanda yaşayış evində partlayış olub, 47 yaşlı qadın xəsarət alıb
    Şirvanda yaşayış evində partlayış olub, 47 yaşlı qadın xəsarət alıb
    Şirvanda yaşayış evində partlayış olub, 47 yaşlı qadın xəsarət alıb

    Şirvanda yaşayış evində partlayış olub, 47 yaşlı qadın xəsarət alıb

    Şirvan şəhəri Qaz balonu Aynurə Mehrəliyeva Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)

    Son xəbərlər

    00:24
    Foto
    Video

    Şirvanda yaşayış evində partlayış olub, 47 yaşlı qadın xəsarət alıb

    Hadisə
    00:03

    ABŞ Səfirliyi Amerikanın İraqdakı universitetlərinə hücum təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    23:48

    İsrail Tehrana yeni hücum dalğası başladıb

    Digər ölkələr
    23:38

    Almaniyada dizel yanacağının bahalaşması səbəbindən daşıyıcıların xərcləri artıb

    Digər ölkələr
    23:17

    İsrail Ordusu: Son 24 saatda İrana 140 hava hücumu həyata keçirilib

    Digər ölkələr
    22:59

    Ağ Ev: ICE ABŞ hava limanlarında təhlükəsizliyin təminatını davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    22:28
    Foto
    Video

    Pakistanın Baş naziri Türkiyənin XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Digər ölkələr
    22:11

    Məhəmməd İshaq Dar: ABŞ-İran danışıqları yaxın günlərdə Pakistanda baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    22:00

    Kubada enerji böhranı səbəbindən 100 000-dən çox xəstə əməliyyat gözləyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti