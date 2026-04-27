    Fərdi
    27 aprel, 2026
    21:44
    Güləş üzrə Avropa çempionatının gümüş medalçısı Turan Bayramov: Hədəfim qızıl medal idi

    Hədəfim qızıl medal idi, amma minimal fərqlə məğlub oldum.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən Avropa çempionatında gümüş medal qazanan sərbəst güləş üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Turan Bayramov mətbuat nümayəndələrinə açıqlamasında deyib.

    "Beş ildən sonra yenidən Avropa çempionatında finala yüksəldim. Hədəfim qızıl medal idi, amma minimal fərqlə məğlub oldum. Ümid edirəm ki, gələcəkdə üzərimdə daha çox işləyərək növbəti dünya çempionatında qızıl medal əldə edəcəm".

    O, qeyd edib ki, Azərbaycanın sərbəst güləş üzrə millisi güclüdür: "Milli komandamız çox güclüdür. Təmsilçilərimizin hər birinin reytinq cədvəlində ilk dördlükdə olması millimizin gücündən xəbər verir. Bunun ən böyük səbəbi millimizin oyunlara ciddi hazırlaşmasıdır".

