    Zakir Həsənov italiyalı həmkarı ilə görüşüb və Qafqazda sabitliyi müzakirə edib

    Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov italiyalı həmkarı Qvido Krozetto ilə görüşüb və Yaxın Şərq, həmçinin Cənubi Qafqazda sabitliyin qorunmasını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat İtaliyanın Müdafiə Nazirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşılıb.

    "Azərbaycanın Avrasiya regionunda rolu fundamental xarakter daşıyır və ölkə İtaliya üçün əsas müttəfiq, eləcə də enerji sektorunda strateji tərəfdaşdır", - məlumatda qeyd olunub.

    Qvido Krozetto İran dronlarının Naxçıvana hücumunu qınadığını xatırladıb:

    "Eyni zamanda Bakının gərginliklərin idarə olunmasında nümayiş etdirdiyi təmkin və məsuliyyət hissini təqdir etdiyimi vurğuladım".

    Qeyd edək ki, nazirlər söbət zamanı ikitərəfli əməkdaşlıq, xüsusən də Silahlı Qüvvələr arasında tədris və təlim fəaliyyətlərini müzakirə ediblər. Müdafiə sahəsində əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanıb. Bundan əlavə, əməkdaşlıq sahələrini genişləndirmək üçün gələcək danışıqları təşviq etməyə ortaq hazırlıq təsdiqlənib. "Həmçinin, davam edən münaqişələrin regional təhlükəsizliyə təsirləri fonunda Yaxın Şərq və Cənubi Qafqazda sabitliyin qorunub saxlanılmasının vacibliyi barədə ümumi fikir bölüşülüb", - Krozetto qeyd edib.

    Son xəbərlər

    20:46
    Video

    Zakir Həsənov italiyalı həmkarı ilə görüşüb və Qafqazda sabitliyi müzakirə edib

    Hərbi
    20:43

    Slovakiya Rusiya qazının idxalına qoyulan qadağaya görə Aİ Məhkəməsinə müraciət edib

    Digər ölkələr
    20:32

    Bəhreyn İranın hücumlarını dəstəkləyən 69 nəfəri vətəndaşlıqdan məhrum edib

    Digər ölkələr
    20:20

    İƏT və Azərbaycan Şuşanın tanıdılması üçün birgə fəaliyyət göstərəcək

    Turizm
    20:18

    Quterreş nüvə silahı ilə bağlı çağırış səsləndirib

    Digər ölkələr
    20:12
    Foto

    Cevdet Yılmaz: Orta Dəhlizin strateji rolu önəmlidir

    Region
    20:10

    Güləş üzrə Avropa çempionu olan milli komandamız Bakıya qayıdıb

    Fərdi
    20:06

    Əraqçi ilə Putinin görüşü saat yarımdan çox davam edib

    Region
    20:04

    Səidə Şəfiyeva: WUF13-ə hazırlıq mərhələsində media ilə belə intensiv işin aparılması strateji yanaşmadır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti