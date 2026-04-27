Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили поддержание стабильности на Южном Кавказе

    Армия
    • 27 апреля, 2026
    • 21:06
    Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили поддержание стабильности на Южном Кавказе

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с итальянским коллегой Гвидо Крозетто.

    Как сообщает Report, это следует из публикации Минобороны Италии в соцсети X.

    Отмечается, что стороны обсудили поддержание стабильности на Ближнем Востоке и Южном Кавказе.

    "Роль Азербайджана в Евразийском регионе является ключевой, страна - важный союзник и стратегический партнер Италии в энергетической сфере", - говорится в сообщении.

    Гвидо Крозетто в ходе встречи осудил удар иранскими беспилотниками по Нахчывану, отметив сдержанную и ответственную позицию Азербайджана в условиях напряженности.

    Министры также обсудили развитие двустороннего сотрудничества, включая учебные и тренировочные программы между вооруженными силами. Подчеркнута важность взаимодействия в сфере обороны и выражена готовность к расширению сотрудничества.

    Также стороны отметили значимость сохранения стабильности на Ближнем Востоке и Южном Кавказе на фоне рисков, которые несут текущие конфликты для региональной безопасности.

    Закир Гасанов Гвидо Крозетто Министерство обороны Азербайджана Минобороны Италии
    Видео
    Zakir Həsənov italiyalı həmkarı ilə görüşüb və Qafqazda sabitliyi müzakirə edib

