Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили поддержание стабильности на Южном Кавказе
- 27 апреля, 2026
- 21:06
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с итальянским коллегой Гвидо Крозетто.
Как сообщает Report, это следует из публикации Минобороны Италии в соцсети X.
Отмечается, что стороны обсудили поддержание стабильности на Ближнем Востоке и Южном Кавказе.
"Роль Азербайджана в Евразийском регионе является ключевой, страна - важный союзник и стратегический партнер Италии в энергетической сфере", - говорится в сообщении.
Гвидо Крозетто в ходе встречи осудил удар иранскими беспилотниками по Нахчывану, отметив сдержанную и ответственную позицию Азербайджана в условиях напряженности.
Министры также обсудили развитие двустороннего сотрудничества, включая учебные и тренировочные программы между вооруженными силами. Подчеркнута важность взаимодействия в сфере обороны и выражена готовность к расширению сотрудничества.
Также стороны отметили значимость сохранения стабильности на Ближнем Востоке и Южном Кавказе на фоне рисков, которые несут текущие конфликты для региональной безопасности.
“Cordiale incontro con l’omologo azero, Colonel General Zakir Hasanov. Il ruolo dell’#Azerbaigian è fondamentale nella regione euroasiatica e il Paese rappresenta per l’Italia un interlocutore di primario rilievo nonché un partner strategico nel settore energetico.— Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) April 27, 2026
