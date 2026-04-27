Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили поддержание стабильности на Южном Кавказе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с итальянским коллегой Гвидо Крозетто.

Как сообщает Report, это следует из публикации Минобороны Италии в соцсети X.

Отмечается, что стороны обсудили поддержание стабильности на Ближнем Востоке и Южном Кавказе.

"Роль Азербайджана в Евразийском регионе является ключевой, страна - важный союзник и стратегический партнер Италии в энергетической сфере", - говорится в сообщении.

Гвидо Крозетто в ходе встречи осудил удар иранскими беспилотниками по Нахчывану, отметив сдержанную и ответственную позицию Азербайджана в условиях напряженности.

Министры также обсудили развитие двустороннего сотрудничества, включая учебные и тренировочные программы между вооруженными силами. Подчеркнута важность взаимодействия в сфере обороны и выражена готовность к расширению сотрудничества.

Также стороны отметили значимость сохранения стабильности на Ближнем Востоке и Южном Кавказе на фоне рисков, которые несут текущие конфликты для региональной безопасности.