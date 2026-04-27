Kostanyan: Ermənistan regionda kommunikasiyaların qurulmasında maraqlıdır
- 27 aprel, 2026
- 21:24
Ermənistan regional kommunikasiyaların açılmasında çox maraqlıdır.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər nazirinin müavini Vahan Kostanyan bildirib.
Onun sözlərinə görə, TRIPP layihəsi sayəsində Ermənistanın cənub hissəsi şimalla Naxçıvan dəmir yolu xətti vasitəsilə birləşdirilə bilər.
Nazir müavini qeyd edib ki, TRIPP təkcə Azərbaycanın əsas ərazisi ilə Naxçıvan arasındakı əlaqə deyil, həm də Mərkəzi Asiyanı Avropa ilə birləşdirməyə və qarşılıqlı faydanı təmin etməyə yönəlmiş daha irimiqyaslı və strateji layihədir. Onun sözlərinə görə, kommunikasiyaların blokdan çıxarılması təkcə Şərqi Qərblə deyil, həm də Fars körfəzini Qara dənizlə birləşdirmək imkanı yaradacaq, bu da bütün region üçün ciddi dəyişiklik olacaq.
"Biz bu layihənin həyata keçirilməsində çox maraqlıyıq. Amerikalı tərəfdaşlarla ölkəmizdə Ermənistan-ABŞ birgə müəssisəsini necə yaradacağımız barədə fəal danışıqlar aparılır. Biz artıq təkcə texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanmasına deyil, həm də birbaşa regionda kommunikasiyaların qurulmasına başlamışıq. Məsələn, 8 avqustdan sonra bizim Qazaxıstan buğdasının Azərbaycan və Gürcüstanın dəmir yolu marşrutları ilə idxalı presedentimiz var. Bu, regional əməkdaşlığın necə işləyə biləcəyinin və qarşılıqlı asılılıqların yaradılmasının sabitliyə və sülhün bərqərar olmasına necə kömək edə biləcəyinin bariz nümunəsidir", - o deyib.
V.Kostanyan bildirib ki, artıq Azərbaycandan Ermənistana yanacaq idxalı da daxil olmaqla, birbaşa ikitərəfli ticarət başlayıb və yaxın vaxtlarda Ermənistanın Azərbaycana ixrac edə biləcəyi malların siyahısının dəqiqləşdiriləcəyinə ümid etdiyini bildirib. O əlavə edib ki, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətləri arasında əlaqələrin inkişafı üzrə, o cümlədən nümayəndələrin təkcə xaricdə deyil, birbaşa olaraq hər iki ölkədə görüşləri istiqamətində işlər aparılır.
Kostanyan, həmçinin Gürcüstanla üçtərəfli məsləhətləşmə formatının vacibliyini vurğulayaraq, təkcə üç dövlət arasında deyil, həm də daha geniş qonşuluq məkanında regional əməkdaşlığın geniş perspektivlərini qeyd edib.