Костанян: Армения заинтересована в налаживании коммуникаций в регионе

Армения очень заинтересована в открытии региональных коммуникаций.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

По его словам, проект TRIPP означает, что южная часть Армении может быть соединена с северной частью через железнодорожную линию Нахчывана.

Он отметил, что TRIPP - это не просто связь между основной территорией Азербайджана и Нахчываном, а более масштабный и стратегический проект, направленный на соединение Центральной Азии с Европой и обеспечение взаимной выгоды. По его словам, разблокировка коммуникаций создаст возможность связать не только Восток с Западом, но и Персидский залив с Чёрным морем, что станет серьезным изменением для всего региона.

"Мы очень заинтересованы в реализации этого проекта. С американскими партнерами ведутся активные переговоры о том, как мы создадим в Армении армяно-американское совместное предприятие. Мы уже начали не только подготовку технико-экономического обоснования, но и установление коммуникаций непосредственно в регионе. Например, после 8 августа у нас есть прецедент импорта казахстанской пшеницы через железнодорожные маршруты Азербайджана и Грузии. Это яркий пример того, как может работать региональное сотрудничество и как создание взаимозависимостей может способствовать стабильности и установлению мира", - заявил он.

Что касается отношений Армении и Азербайджана, Ваан Костанян сообщил, что уже началась прямая двусторонняя торговля, включая импорт топлива из Азербайджана в Армению, и выразил надежду, что в ближайшее время будет уточнен перечень товаров, которые Армения сможет экспортировать в Азербайджан. Он добавил, что одновременно ведется работа по развитию контактов между гражданскими обществами, включая встречи представителей не только за рубежом, но и непосредственно в двух странах.

Костанян также подчеркнул важность трехстороннего консультационного формата с Грузией и отметил широкие перспективы регионального сотрудничества не только между тремя государствами, но и в более широком соседнем пространстве.