"Sabah" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb
Futbol
- 27 aprel, 2026
- 21:52
"Sabah" komandası Misli Premyer Liqasında növbəti qələbəsini qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Masazır təmsilçisi XXIX turun sonuncu matçında "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib.
"Bank Respublika Arena"da reallaşan qarşılaşma 2:0 hesabı ilə bitib.
49-cu dəqiqədə Patrik Mbina, 55-ci dəqiqədə Aron Maluda fərqlənib.
Qonaqlardan Tompson Qavi 36-cı dəqiqədə ikinci sarı vərəqəni alaraq meydanda qovulub. Meydan sahiblərindən Aleksey İsayev 64-cü dəqiqədə qarşısında birbaşa qırmızı vərəqə görüb.
Günün ilk görüşündə "Turan Tovuz" "Zirə" ilə heç-heçə edib - 1:1.
Xatırladaq ki, daha əvvəl "Sumqayıt" "İmişli"ni (2:0), "Şamaxı" "Kəpəz"i (2:0), "Qarabağ" "Neftçi"ni (5:1) məğlub edib. "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" matçında qalib müəyyənləşməyib - 1:1.
22:29
Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edibİnfrastruktur
22:24
Minifutbol üzrə Azərbaycan millisi dünya reytinqində birinci pilləyə yüksəlibFutbol
22:20
Avropa çempionu olmuş Ali Tsokayev: Dünya çempionatında da qızıl medal qazanmağa çalışacağamFərdi
22:18
Ağ Ev Vaşinqtondakı atışmanı Trampa qarşı sui-qəsd cəhdi kimi qiymətləndirirDigər ölkələr
22:01
İlham Əliyev: Çexiya ilə müdafiə sənayesindəki əməkdaşlığımızı yüksək qiymətləndiririkXarici siyasət
21:52
"Sabah" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıbFutbol
21:44
Güləş üzrə Avropa çempionatının gümüş medalçısı Turan Bayramov: Hədəfim qızıl medal idiFərdi
21:24
Kostanyan: Ermənistan regionda kommunikasiyaların qurulmasında maraqlıdırRegion
21:06