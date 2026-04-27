    Sabah Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    "Sabah" komandası Misli Premyer Liqasında növbəti qələbəsini qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Masazır təmsilçisi XXIX turun sonuncu matçında "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib.

    "Bank Respublika Arena"da reallaşan qarşılaşma 2:0 hesabı ilə bitib.

    49-cu dəqiqədə Patrik Mbina, 55-ci dəqiqədə Aron Maluda fərqlənib.

    Qonaqlardan Tompson Qavi 36-cı dəqiqədə ikinci sarı vərəqəni alaraq meydanda qovulub. Meydan sahiblərindən Aleksey İsayev 64-cü dəqiqədə qarşısında birbaşa qırmızı vərəqə görüb.

    Günün ilk görüşündə "Turan Tovuz" "Zirə" ilə heç-heçə edib - 1:1.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl "Sumqayıt" "İmişli"ni (2:0), "Şamaxı" "Kəpəz"i (2:0), "Qarabağ" "Neftçi"ni (5:1) məğlub edib. "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" matçında qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

    Misli Premyer Liqası Sabah FK Karvan-Yevlax FK

