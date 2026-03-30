В Ширване произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшая

В городе Ширван в индивидуальном жилом доме произошел взрыв без последующего возгорания.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отмечается, что информация о происшествии на улице Эльшада Азимова поступила на горячую линию "112", после чего на место были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

По предварительным данным, взрыв произошел в одноэтажном четырехкомнатном доме общей площадью 120 кв.м в результате утечки газа.

В результате происшествия дом пришел в непригодное состояние, пострадал один человек.

Силами МЧС на месте были приняты необходимые меры безопасности.

По факту проводится расследование.

Как сообщает Аранское бюро Report, пострадавшая - жительница города Ширван, 1979 года рождения Айнура Закир Гызы Мехралиева. Инцидент произошел, когда она зажигала газовую плиту на кухне. С различными ожогами она была госпитализирована в Ширванскую городскую центральную больницу.

Ожидается, что в дальнейшем она будет переведена в одну из больниц Баку.