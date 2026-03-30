    В Ширване произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшая

    Происшествия
    • 30 марта, 2026
    • 00:53
    В Ширване произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшая

    В городе Ширван в индивидуальном жилом доме произошел взрыв без последующего возгорания.

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

    Отмечается, что информация о происшествии на улице Эльшада Азимова поступила на горячую линию "112", после чего на место были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    По предварительным данным, взрыв произошел в одноэтажном четырехкомнатном доме общей площадью 120 кв.м в результате утечки газа.

    В результате происшествия дом пришел в непригодное состояние, пострадал один человек.

    Силами МЧС на месте были приняты необходимые меры безопасности.

    По факту проводится расследование.

    Как сообщает Аранское бюро Report, пострадавшая - жительница города Ширван, 1979 года рождения Айнура Закир Гызы Мехралиева. Инцидент произошел, когда она зажигала газовую плиту на кухне. С различными ожогами она была госпитализирована в Ширванскую городскую центральную больницу.

    Ожидается, что в дальнейшем она будет переведена в одну из больниц Баку.

    Взрыв в жилом доме Айнура Мехралиева
    Şirvanda yaşayış evində partlayış olub, 47 yaşlı qadın xəsarət alıb

