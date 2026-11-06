Кушнер: США провели с союзниками содержательные консультации по Европе
- 06 ноября, 2026
- 02:54
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Вашингтонская администрация провела в четверг в Брюсселе содержательные консультации с союзниками по НАТО и Украиной по вопросам, касающимся "архитектуры безопасности Европы".
Как передает Report, об этом в соцсети Х заявил зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Сегодня (5 ноября - ред.) в Брюсселе США провели плодотворные и содержательные консультации с Украиной, НАТО и нашими европейскими партнерами по двум ключевым и взаимосвязанным составляющим прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой архитектуре безопасности Европы. Мы активно работаем со всеми сторонами, чтобы найти практические решения, которые позволят прекратить эту войну и создать условия для прочного мира", - написал он в X.
Кушнер в среду заявил, что вашингтонская администрация нацелена на создание архитектуры безопасности в Европе, которая бы гарантировала, что после урегулирования украинского конфликта не начнется новый кризис.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал масштабное соглашение по Украине, которое охватит всю Европу.