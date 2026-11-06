Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Кушнер: США провели с союзниками содержательные консультации по Европе

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 02:54
    Кушнер: США провели с союзниками содержательные консультации по Европе

    Вашингтонская администрация провела в четверг в Брюсселе содержательные консультации с союзниками по НАТО и Украиной по вопросам, касающимся "архитектуры безопасности Европы".

    Как передает Report, об этом в соцсети Х заявил зять американского лидера Джаред Кушнер.

    "Сегодня (5 ноября - ред.) в Брюсселе США провели плодотворные и содержательные консультации с Украиной, НАТО и нашими европейскими партнерами по двум ключевым и взаимосвязанным составляющим прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой архитектуре безопасности Европы. Мы активно работаем со всеми сторонами, чтобы найти практические решения, которые позволят прекратить эту войну и создать условия для прочного мира", - написал он в X.

    Кушнер в среду заявил, что вашингтонская администрация нацелена на создание архитектуры безопасности в Европе, которая бы гарантировала, что после урегулирования украинского конфликта не начнется новый кризис.

    Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал масштабное соглашение по Украине, которое охватит всю Европу.

    Джаред Кушнер Российско-украинский конфликт
    Kuşner: ABŞ və müttəfiqləri Avropaya dair məzmunlu məsləhətləşmələr aparıb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    03:08
    В Турции два человека выжили в автомобиле после падения в ущелье с высоты 100 метров
    В регионе
    02:54
    Кушнер: США провели с союзниками содержательные консультации по Европе
    Другие страны
    02:39
    В Иране запустили проект для противодействия Starlink
    В регионе
    02:23
    Трамп анонсировал масштабное соглашение по Украине, которое затронет всю Европу
    Другие страны
    01:59
    Лига Европы УЕФА: "Милан" дома сенсационно проиграл "Ференцварошу"
    Футбол
    01:57
    В Лиге конференций УЕФА прошли матчи 3-го тура
    Футбол
    01:41
    МИД РФ: Армению на следующей неделе могут лишить права голоса в ОДКБ
    В регионе
    01:18
    Парламент Турции ратифицировал Мекканское соглашение
    В регионе
    01:13
    Ицхак Герцог 8 ноября назовет кандидата на пост премьера Израиля
    Другие страны
    Лента новостей